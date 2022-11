– Októberben olyan kipróbált baloldali érdekvédőkkel is egyeztetett, mint a Nyugdíjasok Országos Szövetségének elnöke vagy az Országos Nyugdíjasparlament vezetője. Az ő közlésük szerint erre 12 éve nem volt példa. Ekkora a baj?

– A polgári kormányzás lelke az, hogy a közéleti munkát a párbeszédre építjük. Ez így volt már akkor is, amikor ellenzékben politizáltunk. Amikor kormányon vagyunk, akkor általában nemzeti konzultáción kérdezzük meg a polgárokat, de 2004-ben például nemzeti petíciót indítottunk, hogy két választás között is el tudják mondani a véleményüket az emberek. Azt cáfolnám, hogy 12 éve nem hallgatta meg ezeket a szervezeteket senki a kormány részéről. A kormányzásunknak alapelve, hogy társadalmi konzultációkat folytatunk. Az említett szervezetekkel is Orbán Viktor miniszterelnök kérésére ültem le, itt, a Miniszterelnöki Kabinetirodán fogadtuk őket. Minden megkeresésre szoktunk válaszolni, ezt miniszterelnök úr is nagyon fontosnak tartja. Ez a konkrét beszélgetés nem volt nyilvános, jó hangulatban telt, és több szervezet is részt vett rajta. Elmondták a megérzéseiket, észrevételeiket, adott esetben építő jellegű kritikáikat, ezeket én mindig szívesen fogadom. Elhozták nekünk azokat a javaslatokat, amelyeket megfogalmaztak, kértek is dolgokat, hogy nézzünk utána néhány információnak. Azóta is kapcsolatban vagyunk egymással, és megállapodtunk abban, hogy időről időre találkozni fogunk. Képviselőként is azt vallom, hogy ott kell lenni az emberek között, a nagy társadalmi csoportok vezetőit meg kell hallgatni és a véleményeket be kell gyűjteni. Sokkal jobban érzi így az ember a hangulatot, ami egyes társadalmi csoportokat jellemez, és végeredményben ez a döntéseket is segíti.

– Múlt héten az Idősek Tanácsának ülésén is részt vett. Minden ilyen tanácskozáson ott van?

– Az idős polgártársaink több mint kétmillióan vannak; egy rendkívül meghatározó társadalmi csoportról van szó, kiemelt partnereink és szövetségeseink. Még 2010 előtt kötöttünk velük közéleti szövetséget. Akkor rögzítettük, hogy történjen bármi, minden körülmények között arra törekszünk, hogy megőrizzük a nyugdíjak vásárlóértékét és megvédjük a juttatásaikat. Szerintem minden politikai vagy közéleti szereplő részéről ez lenne az egyetlen helyes hozzáállás. Ezt a megállapodást a háborús szankciók okozta nehéz helyzet ellenére is tartjuk, odafigyelünk rá. Az említett ülésen a pénzügyminiszter elmondta, hogy a nehéz helyzet ellenére jövőre is egészen biztosan lehet majd nyugdíjemelésre számítani, idén pedig még nyugdíjprémium is lesz. Az erről szóló szabály szerint, ha a magyar gazdaság jól teljesít – 3,5 százalék feletti a növekedés –, ebből a sikerből részesülnek a nyugdíjasok is. Ez a szabály a baloldali kormányok idején is érvényben volt, mégsem fizettek egyszer sem nyugdíjprémiumot.