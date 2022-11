– Az itt élő állatok egy részét meg lehetett érinteni, simogatni, esetleg kézbe venni. Ilyenek voltak a sün, a kígyó, a szakállas agáma, a teknős, a botsáskák, az óriás csótányok. A díszpatkányaink emellett, a számukra edzés jellegű programjukat is bemutatták. A kevésbé stresszelő fajok, a sün, a teknősök, a óriás csótányok akár kézből is elfogadták a nekik tetsző finom falatokat. A saját állatainkon kívül a Mátraaljai Vad és Egzotikus Állatmentő Alapítvány által hozott kutyával, kecskével, nyúllal is közelebbről megismerkedhettek a látogatók, akik közben kötetlen beszélgetés formájában sok hasznos ismeretet szerezhettek az állat- és természetvédelemről, a felelős állattartásról. Szakvezetéssel azok az állataink is megtekinthetők voltak, amelyeket nem lehetett kézbe venni. Az anolisz, a nappali gekkó, a vízi agáma, a zöld leguán napi gondozási rutinfeladatait viszont együtt végezhették el az vállalkozó szelleműek a szakszemélyzettel. A vendégeinknek az aktív részvételre emellett azok az vicces ügyességi feladatok is lehetőséget adtak, amelyek a pálmaházi állatok tartásával, gondozásával voltak kapcsolatosak. Öt állomáson öt különböző állatra fókuszáltak a tennivalók. Ezek során akár bukfencezésre is szükség volt, de a gyorsaság is hasznosnak bizonyult, amikor megtalálni, vagy összekapkodni kellett valamit. Aki mind az öt próbatételt teljesítette, jutalomban részesült. Az kézműveskedés változatos lehetőségei szintén az állatokhoz kötődtek, ezek közül tetszés szerint lehetett választani – összegezte Ballók Zsuzsanna.