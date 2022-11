Az AlZink Kft. egy fejlesztés révén lép előre, ezt mutatták be pénteken délután a gyárban. Dr. Pajtók Gábor, Eger és térsége országgyűlési képviselője köszöntötte a megjelenteket, s kiemelte, öröm, hogy a cég folyamatosan fejlődik, s mindezt a kormány is támogatja.

– Európai viszonylatban is élen járnak, s ezt elősegíti a mostani új gépek beállítása. Bízzunk benne, hogy a fejlesztésnek köszönhetően a cég piaci pozíciói megszilárdulnak, s előre is lépnek – fogalmazott.

Az új gépek megerősítik a cég helyzetét

Forrás: Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap

Bozsik Csaba gazdasági ügyvezető a társaságról szólt. Mint mondta, 2005-ben alakultak, 2006-tól pedig már szériában gyártottak, mostanra pedig több iparágnak dolgoznak.

Őt követően Sziklai Tibor, a tulajdonos megbízottja ismertette a projektet. Elmondta, négy új öntőcella érkezett, és napelemparkot is kialakítottak.

– A fejlesztési projekt célja a modern, versenyképes technológiai háttér megteremtése, óriási lépés a cég életében – emelte ki. A köszöntők után a résztvevők körbejárhatták a gyárat, és megtekinthették az új gépeket.