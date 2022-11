Világéletemben lelkiismeret-furdalásom volt, ha úgy haladtam el egy út menti feszület előtt, hogy noha észleltem, mégsem vetettem keresztet. Azt sem titkolom, hogy rutin volt ez nálam, gyerekkori beidegződés, amit még a nagymamám sulykolt belém. Ha kereszt, akkor keresztvetés.

A rutin megmaradt, ha ismerős helyeken járok, ahol odapillantás nélkül is tudom, mi a teendő, akkor megteszem. Csak a motiváció változott: már nem néhai öreganyám – amúgy évszázadok óta generációk zsigereibe rögzült – akaratának próbálok megfelelni, hanem a saját hitemnek.

Hazudnék, ha azt mondanám, hogy tartós betegségem váltotta ki ezt belőlem, de tény, hogy hozzájárult a hitem erősödéséhez. Ez a hit nem tett bigottá, nem vált belőlem bősz templomjáró, a körmeneteken az első sorokban lépkedő mintahívő. Farizeusnak is érezném magam, ha egy trauma késztetne az elmúlt sok évtized elhanyagolt gyakorlatának a megváltoztatására, még akkor is, ha a megtérés más módozatait nagyon is el tudom fogadni.

Mint például a tékozló fiú hazatalálását. Az olyan kölyökét, aki az ajtón belépve nem az ajándékait teríti ki, nem kezd fogadkozásba, nem próbálja szépíteni korábbi cselekedeteit, amikkel talán még fájdalmat is okozott azoknak, akik nem szolgáltak rá, hanem „csak” köszön. Tisztelettel, alázattal, tiszta szívéből. És jólesik, ha visszaköszönnek neki, mint a pléhkrisztus az út szélén.