Korábban portálunkon is beszámoltunk arról, hogy idén az év fasora díjat az egri Érsekkert gesztenyefái nyerték. Erről, és a szakma rejtelmeiről is kérdezte Ferency Tamást legutóbbi podcast-adásunkban Szabadi Martina Laura.

– Nagy felelősség ez az elismerés a városnak, amellett, hogy országosan is jelentős díjról van szó. Az Érsekkert tíz hektáros védett terület a városban, több száz fával, amelynek uralkodó fája a gesztenye. A fősétány mellett található a fehérvirágú gesztenye, amely kiérdemelte ezt az elismerést – fogalmazott a szakember.

Ferenczy Tamás arról is beszélt, hogyan, milyen módszerekkel védik a fákat a megyeszékhelyen.

– Az elsődleges preventív módszer a lomnak az összegyűjtése. Büszke vagyok arra, hogy országosan is egyedülálló a Börtön a Városért program, amelyben immáron 14 éve segít nekünk a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet. Nekik oroszlánrészük van a díj elnyerésében is. Ezen kívül növényvédelemmel lehet még védekezni, úgynevezett injektállással vagy permetezéssel – tette hozzá.

