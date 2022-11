Podcastsorozatunk újabb állomásán a vádhatóságok büntető-, illetve közjogi munkájáról, az ügyész széles körű feladatairól, a megyei főügyészségi sajtószóvivő válogatási szempontjairól vallott dr. Konkoly Thege László címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész, akivel dr. Szalay Zoltán beszélgetett.

– Sok esetben sarkallni lehet arra a vádlottat, hogy gyorsítsa meg az eljárást, és ne kösse magát olyan felesleges bizonyításhoz, ami semmit nem visz előre, viszont elhúzza az eljárást. A vádlottnak egyébként minden esetben joga van kérni bármilyen bizonyítást, és ezzel a lehetőségével élhet is korlátlanul. Nem vagyunk kötelesek vádat emelni, az ügyész dönti el, hogy megteszi-e ezt vagy megszünteti az eljárást, ha nem találja bizonyítottnak azt, hogy valóban a vádlott volt az elkövető – mondta el dr. Konkoly Thege László.

A beszélgetés közben szóba került az is, hogy a főügyészség manapság az állampolgárok jogi nevelésére is nagy gondot fordít, s jelen van a közösségi médiában is. A főügyészségi ügyész erről ezt mondta:

– Ritkán érkeznek hozzám visszajelzések, de ezúton is buzdítok mindenkit arra, hogy keressen meg nyugodtan, hiszen mindenkinek a véleményére kíváncsi vagyok. Az ügyészségi kommunikáció az elmúlt tíz évben ugrásszerű változáson ment keresztül. Az ügyészség ma már megjelenik a Youtube-on és a Facebookon is, ami nagyon fontos dolog. Mostanra eljutottunk arra a szintre, hogy mindenki megértette, amit egyébként már korábban is hangsúlyoztam: a legfontosabb, hogy az ügyészség társadalmi elfogadottságát a megfelelő szintre hozzuk – fogalmazott dr. Konkoly Thege László.

