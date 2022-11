A napokban francia cukrász és szakács mesterek látogattak Egerbe, a Marján Cukrászdába. Marján Sándor ügyvezető portálunk érdeklődésre elmondta, az Erasmus programnak köszönhetően érkeztek a vendégek hozzájuk.

– A cukrászszövetség ajánlására jöttek Egerbe, de rajtunk kívül még több helyre elmentek. Nálunk bejárták az üzemet, s nagyon jól érezték magukat – mondta.

Hozzátette, ha már itt voltak, megkóstolták a Gárdonyi emlékévre készült Gárdonyi tortát is. Év elején az egri Marján Cukrászda több szakembert is felkeresett, akik jól ismerik Gárdonyi életét. Azt szerették volna megtudni, hogy milyen lenne az a torta, mely legközelebb áll az író ízléséhez. A torta fő jegyei ínycsiklandó csokoládé és friss túró.

– Megkóstolták, s elmondhatom, volt aki kétszer is kért belőle. Sikere volt – mesélte.

A látogatás olyannyira jól sikerült, hogy a franciák visszahívták az egrieket, s talán ez jövőre meg is valósulhat.