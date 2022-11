Mint tudatja: itt a kertben a dámszarvasok és muflonok egyik szegletből a másikba szabadon futkároznak, majd meg-megállnak, legelésznek, mindezt a kedves kirándulók is jól megfigyelhetik a kerítés mellől vagy az újjáépített, robosztus faépítményre mászva. Ahogy az erdő, a vadbemutató kert is minden évszakban más és más csodát rejt. A muflonkosok csatája, a bárány születése, a dámbikák agancsának elhagyása, új agancs fejlődése évről-évre ismétlődő jelenségek a kertben, aminek a látogatók is részesei lehetnek egy-egy elcsent pillanatban. Az Egeres-völgy turisztikai fejlesztése jó úton halad. A vadbemutató kert fejlesztése, együtt a kisvasúti beruházással, erdei játszóterek, tornapálya építésével, értékes és sokrétű attrakciók tárházát nyitja meg a látogatóknak, mely remekül kiegészíti a völgy sokszínű természeti kincseit.