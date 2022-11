Van néhány méltatlanul mellőzött kellékem a konyhában. Nagy lelkesedéssel vásároltuk, kvázi hirtelen felindulásból a babapink robotgépet. Két évvel ezelőtt karácsonykor az volt a vízióm a bevásárlóközpont középső sorában állva, hogy az otthoni körülmények között lehetséges legmagasabb szintre fejlesztem a cukrásztudományom. Ahogy aztán ez lenni szokott, a lelkesedés elhalványult egy-két pohárkrém, meg egy nagy adag mézeskalács után. Utóbbihoz tudom, hogy nem kell a robotgép, ahhoz habzsákot kaptam, amit még soha nem használtam.

Nekem sütni mindig nehezebb volt mint főzni, azzal semmi problémám, sőt ösztönösen is kifejezetten jól megy. Néha tréfásan megkapom otthon, hogy felesleges volt megvenni ezeket, ilyenkor viszont eszembe jut, elvárható-e manapság azoktól a nőktől az ilyesmi, akik nem dolgoznak kevesebbet a férfiaknál. Pont ugyanolyan kemény egy-egy hét, éjszakázunk, hétvégézünk, örülünk, ha rendben van a lakás meg a gyerek vagy az állat. Úgy egyébként néha az is elég, ha túléljük azt az öt napot, nem felejtünk el semmit és még némi sikerélményünk is van.

A karácsony közeledtével azt hiszem, rájöttem, az a megoldás, hogy egy-egy hétvégén vegyük le a polcról a porosodó konyhai gépet és csináljunk közös programot a sütésből, mert jól áll az mindenki kezében. Ha pedig odaragad a piskóta, vagy megég a sütemény, akkor is szép emlékké válik a közös kudarc.