Az adácsi Szent Jakab Katolikus Általános Iskola és Sportiskola idén először csatlakozott a Code Week elnevezésű programhoz, amelyben a programozás alapjai próbálhatók ki, tájékoztatott a tanintézmény részéről Rada Szilvia.

– Október végéig a tanulóink a foglalkozásokon a kódolás egy-egy játékos változatával ismerkedhettek meg offline és online formában. Robotokról szóló meserészleteket néztünk meg, s a program legjelentősebb eseményeként robotszépségversenyre is sor került. Tanulóink ötletessége, kézügyessége és vallásossága is megjelent az alkotásokon. A három legszebb gép tulajdonosa, helyezési sorrendben Csirke Péter, Palla Milán Ármin, illetve Léránt Gergő ajándékkal is gazdagodott – közölte Rada Szilvia.