Félelemmel teli, kétségek között, emberektől elzártan tartva – így kezdődik az egri Állatokat Védjük Együtt Alapítvány Facebook posztja, amelyből az derül ki, hogy egy lomokkal teli romos házba zárt másfél éves kutyát mentetek a napokban.

– Retteg mindentől, elhoztuk, nem kis nehézségek árán. Hetekig tartották elzárva a saját ürülékében ezen a veszélyekkel teli helyen. Megtörténtek a szükséges hivatalos lépések – írta az alapítvány a videóhoz.

A felvételen látszik, hogy Bíró Mariann kuratóriumi elnök élelemmel igyekszik csalogatni a bull típusú ebet, amely a közeledésre egyre beljebb menekül a romos házban. A felvételt Társy Diána, a menhely vezetője készítette, végig hallható, ahogy próbálják kitalálni, hogyan is fogják be a rémült, morgó állatot úgy, hogy sem ők, sem a kutya ne sérüljön, még nyugtató paszta bevetése is szóba jött.

A menhely tájékoztatása szerint több mint egy órán keresztül próbáltak közel férkőzni hozzá, még egy ajtót is ki kellett dönteni és egy nyílást is kellett bontaniuk a falon. Végül a türelmes és kitartó közeledés hatására az állat egy hordozható kennelbe, s a menhely védelme alá került. A kant az épületben tartották, egy résen keresztül dobáltak be neki élelmet.