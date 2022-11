– Egy hódvár sok ezer köbméter vizet képes megtartani. Ha a hódcsalád megemeli a vízszintet egy méterrel, az a felsőbb szakaszokon legalább fél méter talajvízszint-emelkedést jelenthet. Az ilyen aszályos időszakokban mint az elmúlt évek, ez óriási kincs az élővilágnak, az emberiségnek is. Nem is beszélve a klímára gyakorolt hatásról, melyet a Bükki Nemzeti Park Igazgatósága is kiemelt, több fokkal csökkentheti a környezete hőmérsékletét a gát vízvisszatartása – emelte ki. Egyébként korábban Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott lapunknak azt nyilatkozta, az ország vízmegtartó képességének növelése a megoldás az aszályra, ez a kormány távlati célja.

– Hány olyan megyeszékhely van, amelynek nem csak vára, de hódvára is van? Őszintén nem tudom milyen valós veszélye lehet. A hatásuk a vízlépcsőkéhez hasonlatos, de jó lenne mind erről szakemberekkel, és a városban élőkkel beszélni. Arra is nyitott lennék, hogy szervezzünk egy beszélgetést az egrieknek a Civil Közösségek Házába, ahol a témával kapcsolatban kifejthetik a gondolataikat, szakértőket hallgathatnak meg és megoldást kereshetünk arra, hogy képesek legyünk együtt élni Egerben a természettel – zárta szavait.