Úgy vélik, a szerintük hibás orbáni politika ugyanakkor nemcsak a családokat sújtja, hanem a rendvédelmi dolgozókat is. Az elmúlt években már kóros problémát okoz a rendvédelem ügye, a rendőri szervek most már folyamatos kapacitáshiánnyal küzdenek, és ha még a közvilágítást is lekapcsolják, az állomány nem lesz képes ellátni a feladatát.

– Azt sem szabad elfelejteni, hogy nagyon sokan éjszakai műszakban dolgoznak, így munkavégzésük is nehézségekbe ütközhet, ha egy sötétbe borult város tekint vissza rájuk az ablakból. Ezeken túl súlyos közlekedési balesetek is következhetnek, hiszen az átkelés a zebrán egy sötét utcarészen életveszélyes lehet. A Demokratikus Koalíció választókerületi szervezete felhívja a városi döntéshozók figyelmét, hogy a közvilágítás fenntartása közös érdek, és ahogy az ülésen elhangzott, ezt a javaslatot a rendőri vezetők sem támogatják – írták.