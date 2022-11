– Hevesen egy dél-koreai cég veti meg a lábát. Vannak-e még érdeklődő befektetők az ország iránt? Mely térségekből, országokból mutatkozik fokozott érdeklődés hazánk, valamint megyénk iránt?

– Magyarország gazdasági növekedésének egyik legfontosabb alapját az a tény biztosítja, hogy a keleti és a nyugati nagyvállalatok hazánkban „adnak randevút” egymásnak, hiszen a nyugatról keleti és a keletről nyugati irányba haladó vállalati beruházások itt találkoznak. A földrajzi adottság önmagában azonban kevés lenne. Ehhez adódik egyrészt az, hogy a 2010-es keleti nyitással megteremtettük a lehetőséget arra, hogy a vállalatok és a beruházások között nincs diszkrimináció az alapján, hogy honnan érkeznek, másrészt Európa legalacsonyabb adóit nálunk kell fizetni, harmadrészt pedig Európa legstabilabb politikai rendszere Magyarországon van. Tehát a beruházó vállalatok – pláne ebben a nehéz, kiszámíthatatlan időszakban – pontosan tudják, ha velünk valamiben megállapodnak, azt mi be tudjuk tartani. Ebből fakadóan 2014 óta gyakorlatilag minden évben – a 2020-as covid évet kivéve – megdöntöttük a beruházási rekordot. Azt látni kell, hogy az elektromos autóiparban az akkumulátorgyártó vállalatok keletiek, jelen beruházás esetében is egy dél-koreai vállalatról beszélünk. A koreai cégek mindig magukkal hozzák a beszállítóikat is, aminek következményeként 2019-ben és 2021-ben is a kelet-ázsiai országból érkezett ide a legtöbb beruházás Magyarországra. Összességében ma már a dél-koreai vállalatok alkotják hazánkban a harmadik legnagyobb beruházói közösséget a német és az amerikai vállalatok után.

– Milyen iparágak települnének be az országba, akár Heves megyébe és milyen feltétellel?

– Azt gondolom, Heves megyének az a szerepe, hogy a magyarországi autóipar háttériparának központja legyen. Amikor Heves megyéről beszélünk – kiindulhatunk a ZF Hungária Kft.-ből vagy a Bosch-ból – alapvetően egy autóipari beszállítóipari lánc jött létre, ami azért is fontos, mert ahogy az elmúlt évtizedekben a magyar gazdaság teljesítményét a tradicionális autóipar szabta meg, úgy a következő évtizedekben az elektromos autóipar fogja azt meghatározni. Ez az iparág nem működik háttéripar nélkül, így nélkülözhetetlenek a beszállítóvállalatok, a gyártóvállalatok is. Heves megyébe a földrajzi és infrastrukturális helyzet miatt a legjobb helyre jönnek, gondoljunk csak Maklárra, Hevesre vagy Hatvanra.