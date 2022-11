Tíz éve működik hazánkban a lovas polgárőrség, de a legtöbben vajmi keveset tudunk róluk. Váradi Zsuzsanna Heves megyei lovas polgárőr arról számolt be portálunknak, hogy Szilvásváradon az Állami Ménesgazdaság ad helyszínt a hétvégén a tagozat járőr 1-es gyakorlati képzésnek és vizsgának. Mint mondta, most Ózd környékéről érkeznek lovasok az oktatásra, s hozzátette, a Heves megyeiek hasonló programja várhatóan 2023 első negyedévében lesz. Portálunk érdeklődésére dr. Radácsné Reszegi Rita, az Országos Polgárőr Szövetség Lovas és Kutyás Tagozatának elnöke beszélt a munkájukról és a képzésről. Az elnök asszony elmondta, hogy 2012-ben indult a polgárőrségen belül a lovas tagozat és a felmenő rendszerű oktatás, amelynek része a hétvégi szilvásváradi esemény is.

– A modern hazafiság megnyilvánulása a lóháton való szolgálatteljesítés is, amit a polgárőrök elsősorban a lakóhelyükhöz közeli kül- és belterületeken végeznek. Nagy előnye, hogy olyan helyeket tudunk megközelíteni, amit gépjárművel nem lehet, és ami szintén fontos, hogy hangtalanul tehetjük ezt. A külterületek védelme fokozottan szükséges a rezsiköltségek jelentős növekedése óta, elsősorban az illegális fakitermelések miatt. De a munkánk része például a mezőgazdasági terménylopások, az illegális szemétlerakások, az orvvadászat és orvhalászat megelőzése, illetve – a zajtalan megközelítés révén – e cselekmények elkövetőinek tettenérése. Intézkedési joggal azonban nem rendelkezünk, mi a rendőrség "szeme" vagyunk. A megelőzésben van nagy szerepünk. Ha tetten érünk valakit, hívjuk az illetékes hatóságot, és a kiérkezéséig "szóval tartjuk" a delikvenseket – részletezte dr. Radácsné Reszegi Rita.

Az elnök asszony elmondta, hogy 2015-től a lovas polgárőrök is részt vesznek a déli határvédelemben. A határsávban és mélységi területeken egyaránt, például Mórahalom, Ásotthalom, Baja környékén segítik a Készenléti Rendőrség lovasait.