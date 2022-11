Szavaik szerint „a Gyakorlóiskola, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és Eger ikonikus alakja volt ő. Hajdúszoboszlón született, szülei pedagógusok voltak, ő is ezt a pályát választotta. Egerben végzett ének-történelem szakon. Itt ejtette rabul a város szépsége, itt találta meg a munkahelyét is, ahol négy évtizedig dolgozott. Itt lelt párra, itt születtek a gyermekei. Vérbeli egrivé vált. Jellegzetes hangját és szavait nem lehet elfelejteni. Intelligenciájával, ötleteivel épített: minden közösség értékes tagjává vált.

A „Négyesben” – ahol 1979 óta tanított – igazgatóhelyettes lett, az iskola lelke. Olyan pedagógus, aki már akkor projektekben gondolkodott, amikor még a szó jelentését sem ismertük. Történelmi játékokat, vérszerződést és királytalálkozót szervezett; ezekre az eseményekre a résztvevők azóta is emlékeznek.

Csodáltuk Őt a vízi kalandok és a parádi erdő mélyén megbújó iskolai tábor vezetőjeként, a műsorok ötletadójaként. Felidézzük alakját úgy is, ahogy évtizedek alatt láttuk: a 8. osztályosok búcsúzóján énekelt, gitárjával kísérve a dalokat. Szakvezetőként, történelemtanárként nem csak gyakorlatot vezetett, nem csak órát tartott. Szemléletet, világlátást adott, szerteágazó tudással, lelkesedéssel. Mindig tennie kellett valamit. Egy szebb, jobb iskoláért. Egy élhetőbb, emberibb jövőért.”

Forrás: Eszterházy Károly Katolikus Egyetem

Németh László-díjas tanárként ezt nyilatkozta: „Kemény, emberséges, ugyanakkor következetes voltam mindig is, azt hiszem, ezek elengedhetetlen tulajdonságok. Mindig kijelöltem a határokat, lefektettem az elvárásokat, ugyanakkor arra is ügyeltem, hogy bátran merjenek hozzám fordulni mind a gyermekek, mind pedig a szülők. Büszke vagyok arra, hogy sok régi tanítványommal még ma is remek kapcsolatot ápolok, mindig jó érzéssel tölt el, ha csak összefutunk, megismernek, és váltunk pár szót.”

Tervei voltak, utazásokra készült; félretett könyvek lapjai várták, hogy forgassa őket. Az unokái várták, hogy „falimesét” olvasson nekik, s mi is vártuk a találkozásokat. Tele vagyunk fájdalommal, mert elveszítettük őt… De mégis itt van. Diákok ezrei emlékeznek a szavaira. Kollégák százai visszhangozzák a gondolatait. S néhányan úgy kopogtatnak a gyűrűjükkel, ahogy Ő tette azt a folyosó korlátján…Bennünk él mindörökké.

Isten nyugosztaljon békében, kedves Kollégánk, Barátunk. A család gyászában osztozunk. Emlékedet megőrizzük, zárulnak a búcsúzó sorok.