Szerdán első alkalommal rendeztek iskolatáska nélküli napot a detki Petőfi Sándor Általános Iskolában, tájékoztatta portálunkat dr. Vona-Túri Diána intézményvezető.

– A tanulóink az iskolai felszerelésüket táska nélkül, egyéb tárolóeszközökben hozták be az iskolába. A diákok bebizonyították, hogy kreatív és logikus gondolkodás révén ezt az akadályt is sikeresen leküzdötték. Természetesen a tanárok sem maradhattak ki ebből a szórakozásból, és motiválóan ők is csatlakoztak a táska nélküli naphoz. Gratulálunk a diákoknak és a szülőknek is a legjobb ötletekhez – részletezte dr. Vona-Túri Diána.