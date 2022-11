– Az elmúlt napokban egy hazánkban ritka sirályfaj, egy csüllő (Rissa tridactyla) tartózkodott az Egerszalók határában lévő Laskó-völgyi-víztározón– tette közzé a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság.

– Ez, a hozzánk legközelebb az Atlanti-óceán északi részének partjainál költő faj ugyan kis számban, de minden évben megjelenik Magyarországon. Általában, mint ahogy ebben az esetben is, fiatal (első éves) madarakat lehet megfigyelni idehaza. Ezt onnan lehet tudni, hogy míg a felnőtt madarak feje és teste fehér, szárnya szürke, addig a fiatal egyedek nyakán, szárnyán és farkán fekete sávok is láthatóak. A sirályok között kuriózumnak számít, hogy a negyedik lábujja szinte teljesen visszafejlődött, ezt a különlegességét a tudományos (tridactyla) és az egykori magyar neve (háromujjú csüllő) is kiemeli – ismertették.



A madarat először múlt pénteken, október 28-án észlelték, majd a következő napokban még számos, az ország különböző pontjairól érkező madarász meg tudta figyelni ezt a nem igazán félénk egyedet. Elsősorban a tározó gátja előterében kereste a küszökből, keszegekből álló táplálékát, de jó sirályszokáshoz híven, számos esetben „érdeklődött” a kárókatonáknál, vöcsköknél, búvároknál is, hogy éppen mit fogtak, és hogy esetleg hogyan tudja megszerezni azt tőlük. Esténként a tó közepére repült be éjszakázni. Majd ahogy a hosszú hétvége véget ért, és a ködös idő után kisütött a nap, ez a madár is továbbállt. Remélhetőleg jóllakottan és sértetlenül tudta folytatni vándorútját.

A csüllőt a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) – az elmúlt évtizedek állománycsökkenése, valamint a tengeri életközösségekre ható negatív folyamatok miatt - a „sérülékeny” fajok közé sorolja, Magyarországon védett, pénzben kifejezett természetvédelmi értéke huszonöt ezer forint.