Kétmillió 270 ezer forint vissza nem térítendő támogatásban részesült a gyöngyösi Arany János Általános Iskola az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett, A tehetségsegítés feltételrendszerének javítását célzó hazai programok támogatása projektben szereplő Játszunk és... elnevezésű pályázatán, tájékoztatott az iskola. A tanintézmény azt is közölte, hogy a megpályázott eszközöket, a gyerekek legnagyobb örömére, már be is szerezték, és megkezdődhetett a játék. Mint hozzátették, az elnyert játékokkal tanórákon és szakkörökön is találkozhatnak a diákok.