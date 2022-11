Pétervásárán a Tamási Áron Általános Iskola újabb külföldi diákcsoportot üdvözölhetett a településen. A fogadásukra szervezett megnyitó ünnepségen Eged István polgármester is köszöntötte a megjelenteket. Beszédében elmondta, hogy nagyon büszke a város általános iskolájára. Számos nemzetközi programban nagy sikerrel vesz részt az intézmény. Mindemellett versenyeken, különböző pályázatokon is mindig eredményesen szerepelnek a diákok. Ezek az alkalmak kiváló lehetőséget nyújtanak arra, hogy a gyermekek új kultúrákkal ismerkedjenek meg, új élményekkel gazdagodjanak a külföldi utazások során, melyek olyan jövőbemutató tapasztalatokat jelentenek, amely tudást hosszú távon is kamatoztatni tudnak a nebulók.

A mostani delegáció Törökországból és Szerbiából érkezett. A projekt címe: Water 4 all, water 4 life, water 4 the future. A Tamási hosszú ideje részt vesz az Erasmus+ diákcsereprogramban. Az elmúlt években sok európai országba ellátogathattak, hogy megismerkedjenek más nemzetek diákjaival, kulturális értékeivel, a külföldi oktatási módszerekkel.

A péterkei diákok és kísérő tanáraik a legutóbb idén október 1-je és 10-e között jutottak el Finnországba – tudatta portálunkkal Braun Péter, az iskola igazgatója.

A diákcsereprogramnak köszönhetően Lappföldön, a finn-svéd határon található Tornio városában töltöttek néhány emlékezetes napot. Ott a helyi Putaan Koulu középiskolás tanulói fogadták a magyar diákokat és mutatták be intézményüket.