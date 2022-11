A napokban adtak át két újonnan kialakított helyiséget a gyöngyösi Egressy Béni Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában, számolt be róla portálunknak az intézmény. Tájékoztatásuk szerint egy évvel ezelőtt kezdődtek a munkálatok egy új tornaszoba és egy jól felszerelt klubszoba létesítésére. A tanári kar, az összetartó közösséget alkotó szülők és a támogatók önzetlen segítségének köszönhetően a gyerekek már birtokba is vehették a két új szobát. A tanintézmény bízik benne, hogy így praktikusabban meg tudják majd oldani a mindennapos testnevelés kihívásait, és a gyerekek is szívesen használják a jövőben az új klubszobát.

Az iskola megköszöni a kivitelezéshez nyújtott segítséget Takács Zsoltnak, Nagy Rolandnak, Juhász Editnek, Csefán-Lehotai Annamáriának, dr. Szén Gabriellának, Tariné Balogh Beátának, Major Tamásnak, Hajdrikné Udvari Tímeának, Csordás Mariettának, Csépány Ihász Annamáriának, Gajdár Tibornak, Majorné Nagy Ildikónak, Mészárosné Kóczián Gabriellának, Ender Emőkének, Racsné Szántó Melindának, Hrubes Szabinának, a Bezzegh Épületgépészeti Kft.-nek és a 6-os Iskola Gyermekeiért Alapítványnak.