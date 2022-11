A BBC is tudósított a feltárásról 1998 áprilisának végén

Ferencz Beatrix arról is beszélt, hogy az idén elhunyt Szabó József házfőnök a halála előtt mesélt neki azokról az időkről, amikor a ferencesek visszatérhettek a rendházba. A városi könyvtár 1998-ban távozott innen, azután jött egy ferences tartományi főnökségi delegáció. Szó szerint körbekopogtatták a falakat, hiszen tudtak az elfalazott értékekről. Végül a lépcsőháznál meghallották az üreget jelző jellegzetes hangot. Egy sor téglát kibontottak, befotóztak. Az előhívott képen könyvesládák látszottak. 1998. április 28-án bontották ki az üreget. Még a BBC is tudósított róla, olyan nagy értékek voltak itt elfalazva.