„Most, hogy lezárult a választás, a mai nappal szeretném én is teljesen lezárni!” – írta. Szavai szerint hozzá is eljutottak a híresztelések, miszerint „több sebből is vérzett a választás”. Ez ügyben a polgármesteri hivatalban már többeket meghallgattak (azt nem említi meg, hogy kik vagy mely hatóság), ő pedig az elmúlt héten megtette a feljelentést, amit, ha lehet, még a következő hétfőn visszavon.

– Úgy érzem, változott a helyzet, ennek már nincs értelme – indokolta a döntést. Lapunk kérdésére úgy fogalmazott: nem azért indított eljárást, mivel továbbra is polgármester szeretne lenni, hanem azért, mert úgy vélte, így kiderülhet az igazság. A feleségével egyeztetve azonban meggondolta magát, annak ellenére, hogy sokan aláírást gyűjtöttek mellette.