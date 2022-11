Először jelentetett meg étteremkalauzt Magyarország egészéről (National Selection of Hungary) a Michelin Guide francia étteremkalauz, amely csillagokat és különböző elismeréseket is kiosztott csütörtökön.

Ahogy arról portálunkon már beszámoltunk, a díjazottak között volt a Macok Bisztro, de nem csak az egri étterem, hanem a poroszlói Graefl Major Kétútközt is elismerésben részesült, ők a Zöld Csillag díjat érdemelték ki.

– Tíz hektárnyi kert és földbirtok veszi körbe ezt a nagyszerűen felújított szecessziós kúriát. Helyben nevelik, termelik, tenyésztik a felszolgált ételek alapanyagait. Ha most van szezonja valaminek, akkor meg fogod találni az étlapon, a gyümölcsök és zöldségek pompás választékától kezdve egészen a vadhúsokig. Maguk készítik elő a saját húsáruikat, a saját gabonájukat használják a kenyerekhez, és a sörük is kézműves. Mindemellett meg is lehet szállni ezen a káprázatosan békés helyen – olvasható a Michelin Guide méltatásában.