A Bükki Nemzeti Park Igazgatósága osztotta meg a tudnivalókat a nem mindennapi madárról.

Mint írják, ez az északról érkező récefaj nagyon ritka vendég a környék vizein, hisz ez mindössze csak a harmadik bükkaljai, egyben második egerszalóki előfordulása. Nagyobb és viszonylag mélyebb vizeinken, így elsősorban a Balatonon, a Dunán, a Tisza-tavon, valamint a nyékládházi tavakon majdnem minden évben megfigyelhetők kisebb csapatai vagy magányos példányai. Nálunk elsősorban csigákkal, kagylókkal, rákokkal, esetenként kis halakkal táplálkozik, melyeket a víz alá bukva zsákmányol.

A madarat még december 3-án vette észre a nemzeti park nyugalmazott kollégája, Fitala Csaba, és azóta folyamatosan megfigyelhető a tavon. Érdekes, hogy ez idő alatt egy napra (12.12-én) további 4 példány is feltűnt a víztározón, de ez a madár nem csapódott hozzájuk, majd másnapra amazok tovább is álltak.

Kiemelték: az idei ősz és tél számos, helyi szinten ritka madárvendéget hozott a tóra, többek közt csüllőt, örvös bukókat, üstökösrécéket, tundraludat, de a rendszeresen megjelenő nagy bukókból is rekord mennyiségű madarat, 25-öt tudtak megfigyelni a napokban.

A füstös réce európai és világ állománya is csökkenő trendet mutat, ezért a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) a sebezhető (Vulnerable) kategóriába sorolja. Hazánkban fokozottan védett, pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 250 ezer forint.