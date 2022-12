A dió sokoldalúan felhasználható, leggyakrabban sütemények kedvelt töltelékeként használjuk, de akár leveléből, héjából, dióbélből tea is készülhet. A dió gyógyhatásai így megmaradnak, kifejezetten pirítani azonban nem szabad, mert úgy elveszíti a hatékonyságát, és beltartalmi értékei is csökkennek. Hidegen sajtolt olaja kitűnően passzol salátákhoz, levesekhez, mártásokhoz. A dió nagyszerűen illik a sajtokhoz is, akár nassolni valóként, akár egy vacsora lezárásaként is érdemes így megkóstolni. Igazi különlegesség a cukorszirupban eltett zöld dió vagy éppen a belőle készített zöld dió lekvár, amely például májpástétomokhoz lehet izgalmas kiegészítő. Főzik azonban pálinkának is.

Az ország minden táján termesztenek diót, a KSH szerint 8700 hektárnyi dióültetvény volt az országban, szemben a 2015-ös bő hatezer hektárral, azonban tavaly ennél kevesebb adott termést. A termés mennyisége az utóbbi évek fertőzéseinek, kártevőinek köszönhetően csökkent, a 2015-ös 6700 tonnáról 5950 tonnára.

A legnagyobb termőterület Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található, tavaly már majdnem 3800 hektáron voltak ott csonthéjas ültetvények. Régiónk nem tartozik a legnagyobb termőterületek közé, de az 1145 hektárnyi átlagosnak számít. Heves megyében az utóbbi esztendőkben kevesebb diófával találkozni, míg 2015-ben 192 hektáron termesztették a gyümölcsöt, majd 2016-ban már 256 hektáron, addig tavaly már csupán 165 hektárt regisztrált a KSH. Ennél is kevesebb területen volt dióverés, míg hét éve 188 hektáron, hat éve pedig 230 hektáron lehetett összeszedni a lepotyogott gyümölcsöket, addig tavaly már csupán 97 hektáron volt értékelhető termés. Ennek megfelelően a 415, majd 749 tonnányi termésmennyiség is 81 tonnára apadt. A termésátlag volt 2,2, illetve 3,2 tonna is, de ez 2021-ben mindössze 840 kilogramm volt egy hektáron.