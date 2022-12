December első napján ismét véradást rendeztek Sirokban. A településen évtizedek óta sikeres az időről-időre megszervezett akció. Most közel hatvanan jelentkeztek véradásra. Tuza Gábor, a község vezetője portálunk érdeklődésére úgy fogalmazott, hogy ez nem rossz, de azért jobb lenne, ebben a „vérszegény” időszakban minél többen lennének az önkéntesek, hiszen egy vért adó, akár három életet is megmenthet.

Közösségi oldalán azt is megfogalmazta, hogy nemrégiben töltötte be a 65. életévét, így azt hitte, hogy most adhat utoljára vért. A helyszínen azonban kiderült, hogy amíg be nem tölti be a 66-ot, addig van erre lehetőség.

– Sajnos csak a 70. véradásom volt a mostani, de most már tudom, jobb lett volna előbb elkezdeni, mindig menni, hiszen sokkal több emberen segíthettem volna – írja.

A fiatalokat arra buzdítja bejegyzésében, hogy előttük még ott a lehetőség.

– Hajrá, menjetek, adjatok vért, és legyetek büszkék arra, hogy segítetek az arra rászorulókon! – tette hozzá.

kepala: Szép számban jelentek meg helyi önkéntesek a váradáson Forrás: beküldött fotó