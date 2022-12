Nyilvánosságra hozta az önkormányzat, hogy mely sorrendben takarítják majd a havat az utcákról. A László, Sport, Attila és Mezőkövesdi utcák után a Rákóczi, a Gálkút, István és Jókai utcák következnek. A Bajcsy-Zsilinszky, majd a Petőfi utcákat követően pedig az összes többi utca síkosságmentesítése történik. Ehhez egy vállalkozóval kötött szerződést az önkormányzat.

Demkó Gábor polgármester felhívta a figyelmet arra, hogy a hóeltakarítási munkákban a közmunkások is részt vesznek. – Ők végzik a két buszmegálló, az önkormányzat és a közösségi színtér előtti terület síkosságmentesítését, valamint a bázisuk előtt, az óvoda, a gondozási központ környéki járdákat, illetve a templom és az orvosi rendelő környékét is takarítják – ismertette. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a tulajdonosnak kell gondoskodni az ingatlan előtti járdaszakaszon a hó eltakarításáról és a síkosságmentesítésről, valamint a járdaszakasz melletti árok tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan le­folyásáról.