Az idei szilveszter három év után végre korlátozásoktól mentes. A pandémia idején a 2020-as óévbúcsúztató kijárási tilalommal volt terhelt. A tavalyi ­szilveszter sem telt felhőtlenül, még rendezvények sora maradt el. A 2022-es szilvesztert ugyanakkor érinthetik a világgazdasági válság egyre súlyosabb hatásai, az infláció, az áremelkedés. Arról kérdeztük a megyénkben élőket, hogyan alakul az idei programjuk, s hogy a szilveszteri szokásaikat befolyásolja-e az eddigi, és a várható további drágulás.

A pálosvörösmarti Bodócs Erika elmondta, hogy ők sosem otthon búcsúztatják az óévet, idén sem lesz ez másként.

– Három gyermekünk van, de ők már baráti társasággal házibuliba készülnek. Nagy örömünkre szolgál, hogy az egy éve üzemelő Pálos fogadó szilveszteri rendezvényére sikerült helyet foglalnunk egy nagyobb baráti társasággal. Fontosnak tartjuk, hogy a helyi vállalkozókat támogassuk ezekben a különösen nehéz években, amikor hol a járvány, hol a növekvő energiaárak okoznak problémát. Az egyedüli szokás nálunk, hogy amikor egy szilveszteri rendezvény után hazatérünk, mindig a férfi lépje át a küszöböt, mert különben nem lesz abban az évben szerencsénk – fogalmazott Bodócs Erika.

Az egri Peterdi Gáborék az elmúlt évek szilvesztereit szűk baráti körben töltötték otthonukban. Mint mondta, idén elutaznak a sógoráékhoz a Komárom-Esztergom megyei Naszályra, s az ottani művelődési házban szervezett esten várják meg az újév beköszöntét. Nincs különösebb szokásuk az óév utolsó napján, de a bólé, a pezsgő, a retro zenék hallgatása, január elsején pedig a lencse fogyasztása állandó, tette hozzá.

A nagyúti Vassné Nagy Anita szintén szervezett programon vesz részt a férjével.

– A helyben rendezett szilveszteri bálba megyünk, ahogy általában minden évben tesszük, hogy a barátainkkal együtt lépjünk át az új esztendőbe – nálunk ez hagyomány. A bál most jótékonysági rendezvény is lesz egyben az iskola, az óvoda és a nyugdíjasklub javára, ezért szervezői minőségben is jelen leszek. Másnap pedig az új évet köszöntjük a mamáéknál, ahol együtt lesz a család – részletezte Vassné Nagy Anita.

A vámosgyörki szilveszteri bálba 190 vendéget várnak, mondta el Balogné Ványi Diána szervező. Hivatalos tennivalói okán ők is ott töltik az éjszakát, tette hozzá.

Az egri Ménes Anna arról beszélt, hogy a barátaival az év utolsó napján nem szeretnek szórakozóhelyre járni, jó pár éve jobban érezik magunkat egy házibuliban.

– Általában tíz-tizenöten jövünk össze, és már több hagyományunk kialakult: társasjátékkal telik az idő, de a retro slágerek éneklése sem maradhat el. Rendszeresen igyekszem finom süteménnyel ellátni a társaságot. Az áremelkedés a karácsonyi ajándékok vásárlása ellenére sem okoz nagy gondot szilveszterkor, mert a meglepetések megvételén túl tudatosan igyekeztem spórolni, már december elejétől kevesebbet költöttem a szokásosnál – részletezte Ménes Anna.

A gyöngyösi Nagy Réka is baráti társasággal, házibuliban tölti az év végét, ahol a kutyáik is rendszeresen jelen vannak.

– Ez a szokásos menetrend, amire sem a covidnak nem volt, sem a jelenlegi helyzetnek nincs hatása. Jellemzően batyus bulik ezek. Valószínűleg társasjátékozunk, lesz zene, tánc, éjfél után pedig az elmaradhatatlan lencsesaláta és gomba. Nem az a lényeg, hogy mennyi pénzt költünk, hanem az, hogy együtt vagyunk és jól érezzük magunkat – emelte ki Nagy Réka.

A hatvani Patakiné Kiss Hedvig a szilveszter egy részét már 37 éve munkával tölti.

– Nekem az első az, hogy a vendégeim szépek legyenek, bárhová is mennek kikapcsolódni. Azt tapasztalom, hogy a járvány jobban visszafogta a szórakozási kedvet a jelenlegi helyzetnél. Amikor bezárom az üzletet, a barátainkhoz megyünk szilveszterezni. Babonás vagyok, örülök, ha a háznál a férfi kíván elsőnek boldog új évet. Ezt apukám mindig így tette. És persze, lencsét főzni és enni is kötelező – jelentette ki Patakiné Kiss Hedvig.

A viszneki Csörgő Tamásné elmondta, el szoktak menni a kultúrházba szilveszterezni, de most otthon lesznek az unokákkal – nem az áremelkedés miatt, csak éppen így alakult, tette hozzá.

Az abasári Molnár Gábortól azt tudtuk meg, hogy jellemzően otthon, családi körben búcsúztatják az óévet, esetleg spontán összejönnek pár baráttal. Valószínű ez idén sem lesz másképp, fűzte hozzá.

Zentai Péterné és családja Noszvajon előbb részt vesz az esti istentiszteleten, majd után egy kis beszélgetésen a gyülekezetben. – Este nyolc óra körül hazajövünk, itthon várjuk meg éjfélt szűk családi körben. Az áremelkedés nem játszik szerepet, mindig így volt nálunk. Hagyományosan filmnézéssel telik az este – fogalmazott Zentai Péterné.

A füzesabonyi Vass Anett és férje a gyerekek születése óta otthon töltik a szilvesztert szűk családi körben, esetleg egy másik, gyermekes családdal együtt.

– Amíg nem voltak gyermekeink, mindig valamilyen zenés, táncos szilveszteri rendezvényen vettünk részt. Azonban elutazni telelni és ott szilveszterezni, vagy akár csak egy magyar szállodában köszönteni az új évet, már nem fér bele a keretbe. Nem tudom, hogy hagyománynak lehet-e mondani, de minden szilvesztert próbálunk a legvidámabb nappá tenni a gyerekeknek színes dekorációval, papírdudával, vicces álarcokkal és zenével – részletezte Vass Anett.