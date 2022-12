A városháza közlése szerint a csütörtökön elfogadott módosítás az ebből fakadó változásokat vezeti át az önkormányzati rendeletben, amely a közterületen elhagyott hulladék felszámolásával a Városgondozási Zrt.-t bízza meg. A jogellenesen elhagyott hulladék észlelése a városrendészet feladata lesz. A nem közterületi ingatlanokon elhagyott hulladék felszámolásának kötelezettsége az ingatlan tulajdonosát terheli. Az előterjesztés vitája során az a javaslat is napirendre került, hogy az önkormányzat szüntesse meg a most működő három zöldhulladék-lerakót, azokat ugyanis sokan nem rendeltetésszerűen használják, ezzel jelentős fennakadásokat okozva az üzemeltetésben. A város több pontján elhelyezett lerakók helyett egy központi komposztálót üzemeltetne a város, ahol a lakosságnak felügyelt körülmények között továbbra is nyílna lehetősége az ingatlanokon keletkező zöldhulladék lerakására.

