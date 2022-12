HEVESMEGYEI LAPOK. VEGYESTARTALMU HETILAP, MEGJELEN MINDEN VASÁRNAP. 1903. FEBRUÁR 8.

A csendőrség elhelyezése.

A magyar királyi csendőrség Hevesmegyében a követekezőleg van elhelyezve. A megye területén van két csendőr szakasz Egerben és Tiszafüreden. Az egri szakaszhoz, melynek parancsnoka Deák Gyula csendőrfőhadnagy, a következő 13 őrs tartozik: Eger (1 őrmester, 1 őrsvezető, 6 csendőr), Bátor (1 őrsvezető, 4 csendőr), Pétervására (1 őrsvezető, 5 csendőr), Recsk (1 őrsvezető, 5 csendőr), Parád (1 őrsvezető, 4 csendőr), Maczonka (4 őrsvezető, 5 csendőr), Pásztó (1 őrsvezető, 5 csendőr), Hatvan (1 őrsvezető, 7 csendőr), Vámosgyörk (1 őrsvezető, 5 csendőr), Gyöngyös (1 őrmester, 7 csendőr), Nagyfüged (1 őrsvezető, 5 csendőr), Kál (1 őrsvezető, 5 csendőr), Verpelét (1 őrsvezető, 5 csendőr), Összesen: 1 főhadnagy, 8 őrmester, 11 őrsvezető, 68 csendőr. – A tiszafüredi szakaszhoz, melynek parancsnoka Rik Dezső csendőrhadnagy, a következő 7 őrs tartozik: Tiszafüred (1 őrmester, 1 őrsvezető, 5 csendőr), Tiszaörs (1 őrsvezető, 5 csendőr), Poroszló (1 őrsvezető, 5 csendőr), Tiszanána (1 őrsvezető, 4 csendőr), Kömlő (1 őrsvezető, 4 csendőr), Heves (1 őrsvezető, 5 csendőr), Füzesabony (1 őrmester, 5 csendőr), Összesen 1 hadnagy, 2 őrmester, 6 őrsvezető, 33 csendőr. Hevesmegye területen tehát van 20 őrs, 1 főhadnagy, 1 hadnagy, 5 őrmester, 17 őrsvezető és 101 csendőrállománnyal.

Bál Hatvanban.

Igen sikerült s fényes bált rendezett a „Hatvani kaszinő” február 26-án. A fényesen kivilágitott s izlésesen diszitett teremben 9 órakor kezdtek gyülekezni a párok. Tiz órakor vette kezdetét a táncz, mely szilaj jókedvvel a reggeli órákig tartott. – Igazi jókedv, fesztelen családiasság jellemezte a mulatságot, s csak a kedélyességet a rendezőség által szervezett s csak szünóra alatt elárult meglepetés. – Hogy a közönség mily kellemesen volt meglepve az kitünt, midőn Cumberlain a hires gondolatolvasó, impresszáriójával megkezdte tréfás előadását, folyton kaczagásban tartva mindenkit. Cumberlain előadása után, mint a párisi boulvardokat, rikkancsok (szebbnél szebb leányok) szállták meg a termet kinálva a „Dáridó”-t, a „Szalmaszál a vizben” czimü farsangi társaság bolondságainak hivatalos közlönyét, a mely a bál alkalmával éjfélkor jelent meg telve tréfás közleményekkel. – Szünóra után reggelig tartó táncz következett s igazat adok annak a kis leánynak, ki a heves csárdás alatt folyton azt dúdolta a fülembe: „Bárcsak ez az éjszaka, kilencz hétig tartana!” Sajnos azonban, hogy mint mindennek, a mulatságnak is vége lett.

Szép számban jelen volt asszonyok mellett ott volt leányok: Borhy Lórika (Monostor), Dorner Frida (Budapest), Durmann Arabella és Aranka, Durmann Mimike, Hell Irén, Keczéri Aranka és Olga, Lőwy Rózsa, Molnár Irma (Heréd), továbbá Scheidl Lilla, Somogyi Ella, Vutakics Aranka.

Városi és megyei hirek.

Bankjegyhamisitó Egerben. F. hó 19-én két abódi lakos azon panaszszal járult az itteni városkapitányi hivatalhoz, hogy ők 32 ftért 2 süldőmalaczot adtak el S. F. egri lakosnak, ki a malacokért egy, a kapitányi hivatalnál bemutatott 100 ftos bankjegygyel fizetett, melyből ők neki 68 ftot vissza is fizettek. Később a 100 ftos bankjegyet másnak megmutatták, ki azt hamisnak ismerte föl, miért is panaszt tettek a kapitányi hivatalnál. A városi hadnagy ennek folytán S. F. lakására ment, s miután S. F. nem tudta urát adni, honnan vette a hamis 100 ftost, a ház megmotozásához fogott, és sikerült is az istálló jászola alatt, a porba takarva, egy hasonlólag hamis 100 ftost, egy még alig kezdett 100 ftos jegynek készült papirszeletet s egy db szintén hamis 10 ftost fölfedeznie, ugyanott 2 üvegcsét is talált, zöld és fekete festéktartalommal. S. F. átadatott a megyei fenyitő-törvényszéknek. A lefoglalt hamis hamis bankjegyek szabadkézzel, igen ügyesen utánoztattak. S. F. művelt, okleveles bányász, egykor ózdi pénztárnok, 4 neveletlen gyermek atyja, eddigelé igen szerény s becsületes életet élt, s mostani szomoru anyagi helyzetén segitendő, adta fejét a veszélyes müvészetre.