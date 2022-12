Ha nem cukorbeteg az illető, garantáltan jó választás egy doboznyi minőségi szaloncukor.

A nagyobb élelmiszerláncok üzleteiben most is jóval olcsóbban juthatunk hozzá a portékához. Mindenütt kapható kimért és csomagolt formában is az ünnepi édesség, szaloncukor is, mindenféle ízben. Nem vettük elő a nagyítót, hogy megnézzük az összetételüket, de azt nyugtáztuk, hogy kilónként nagyjából három-négyezer forintért vásárolhatjuk meg ezeket.

A mindmegette.hu oldalon közzétették azt is, hogy idén melyik szaloncukrot érdemes leginkább megvenni, ha igazán finom csokit majszolnánk a fa alatt. Az Év Szaloncukra versenyen az is kiderült, melyik a legfinomabb és leginkább pénztárcabarát fajta, valamint vegán és kézműves kategóriában is győztest hirdettek. A piac változásait és a fogyasztói igényeket figyelembe véve határozták meg idén is a kategóriákat, melyek összeállításában a Magyar Édességgyártók Szövetsége nyújtott segítséget. Az Év Szaloncukra mellett a kézművesek külön is megmérkőztek és továbbra is külön versenyezhettek az alacsonyabb árú - 699 forint/ száz gramm alatti - kategória szaloncukrai is.