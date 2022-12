– Amikor 2018 tavaszán Orbán Viktor miniszterelnök meghirdette a Magyar falu programot, kiemelt cél volt, hogy az a kistelepülésekkel közösen íródjon – mondta portálunknak Gyopáros Alpár Felsőtárkányban.

– Olyan támogatások és pályázati kiírások jelennek meg évről-évre, amelyeket a falvak lakói és vezetői kértek a kormánytól. Ennek érdekében gyakorlatilag folyamatosan járjuk a településeket és találkozunk a falvakban élő emberekkel, a településvezetőkkel és az országgyűlési képviselőikkel, egyeztetünk a program jelenéről és jövőjéről. Sok jó javaslatot kapunk a képviselőktől is. Így tud a program a valós igényekhez igazodni. A múltban láthattuk, hogy Európai Uniós nagy vidékfejlesztési elképzelések fulladtak ki gyakorlatilag eredmény nélkül, mert egy távoli intézményből akarták megmondani, hogy a magyar vidéknek mi a jó – fogalmazott Gyopáros Alpár.

Hozzátette, az elhibázott brüsszeli szankciók okozta gondokkal egész Európa, így Magyarország és a hazai kistelepülések előtt szembesül. Mint mondta, az önkormányzatok rezsiköltségei emelkednek, ezért nem mindegy, hogy intézményeik fenntartása mekkora kiadással jár.

– A programban a kormány több mint három éve kiemelten támogatja a kistelepülések önkormányzati intézményeinek energetikai korszerűsítését, és ez a jövő évi kiírásokban is meghatározó szerepet kap, hiszen várhatóan erre lesz igény. Óvodákban, orvosi rendelőkben, iskolákban valósult meg korszerűsítés. Országszerte már több mint 6400 falusi intézmény újult meg, ezek döntő részén energetikai korszerűsítést is végeztek. Ez azt jelenti, hogy az 5000-nél kevesebb lakosú településeken átlagosan 2-3 ilyen beruházás történt. Minderre a kormány eddig 130 milliárd forintot biztosított – mutatott rá.

Elmondta, Heves megyében több mint 25 milliárd forint realizálódott eddig, ez több mint 1500 nyertes pályázatot jelent. Arról is beszélt, hogy falvakat összekötő állami utak 110 kilométeren újultak meg, 61 nyertes kisboltot számlálhatunk, és 109 településen igényelhető a Falusi CSOK.

– Időről-időre a megvalósulásról, a célokról és a lehetőségekről is tájékoztatja a kormánybiztos a településeket, valamint a futó projektekkel kapcsolatban esetlegesen felmerülő problémákra is választ tud adni. Sőt lehetőséget ad arra is, hogy a polgármesterek bemutassák a települések életét, a közösséget és az igényeiket. Továbbá azért is hasznosak ezek a találkozók, mert jó gyakorlatok megosztására is lehetőség nyílik – mondta dr. Pajtók Gábor Eger és térsége országgyűlési képviselője. Kiemelte, az energia árrobbanás, a szociális problémák, a jövő kilátásai foglalkoztatják a polgármestereket, így tökéletes az időpont az egyeztetésre.

– Magam is igyekszem minden esetben naprakész tájékoztatást adni a településvezetőknek. A felmerülő igények formálják a programot, hiszen az a falvak valós igényeire, problémáira reagál. A megváltozott körülményekkel kapcsolatban felmerült már a parlamenti munka során is, hogy az energiahatékonyság fókuszú programba például a közvilágításra is gondoljunk – tette hozzá.

Csütörtökön Boconádon, Hevesen és Gyöngyösorosziban is járt a kormánybiztos, a megye másik két országgyűlési képviselője, Horváth László és Szabó Zsolt segítségével szervezett találkozókra érkezett.