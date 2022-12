Előházi Péter mátraszentimrei polgármester hétfőn délelőtt autózott a 24-es főúton Mátraszentimrétől Gyöngyösig.

– Már jól lehetett itt közlekedni. Vasárnap, amint elkezdett havazni, már kinn volt egy munkagép, majd hamarosan érkezett egy másik is a gyöngyösi közúttól. Hétfőn reggelre le volt túrva mindenütt a hó az útról, de még hókásás volt a 24-es és a 2408-as út is. Találkoztam tolólapátos gépekkel, amelyek szélesítették az utat, valamint sószóró gépekkel. A Mátrába felfelé haladó sáv már le volt sózva, nyilván nem sokkal utána köveztkezett a lefelé vezető sáv is – fogalmazott Előházi Péter.