Az ünnepélyes átadót pénteken tartották a Heves Megyei Aranyhíd Egyesített Szociális Intézményben, amely megyénk egyik legszélesebb feladatkörű intézménye. Pszichiátriai és szenvedélybetegeket, fogyatékkal élőket látnak el, ezen kívül jelzőrendszeres házi segítségnyújtással is foglalkoznak, s például Andornaktályán és Nagytályán is vannak telephelyeik, lakóotthonaik.

– Itt Füzesabonyban 350-en élnek életvitelszerűen, és 24 órában folyik ápoló-gondozói feladatellátás. Szocioterápiás foglalkoztatásban, fejlesztő foglalkozásokon vesznek részt a lakók, igyekszünk minél változatosabban biztosítani a mindennapi elfoglaltságaikat, s azon vagyunk, hogy a lehető legjobban érezzék itt magukat – tudatta a Heollal Tatai Edina, az intézmény vezetője.

Ahogy tavaly, most is nagy örömöt okozott a lakóknak és a dolgozók gyermekeinek is, hogy ajándékot kaphattak a Kis Bocs mikulástól. Az építőjáték remek elfoglaltságot jelent számukra. Saját programokat is tartanak az intézményben, megtartják az ünnepeket, ápolják a hagyományokat.

– Az Aranyhíd Alapítvány jóvoltából idén nem csak ajándékkal, hanem ünnepi mikulás és karácsonyi műsorral is meglepjük az itt élőket, Gonda László közreműködésével, és fellép majd Gregor Bernadett is – jegyezte meg Tatai Edina.

A pénteki ünnepségen a Kis Bocs mikulás a jelenlévőknek ki is osztotta az ajándékokat, amiket verssel, közös énekléssel háláltak meg.

Nem csak a helyszínen megjelentek, az összes Heves megyei állami fenntartású szociális intézmény – egyebek között a Bélapátfalvai Idősek Otthona és Támogatott Lakhatás, valamint egri és füzesabonyi létesítmények – lakói, a gyermekvédelemben résztvevő lakásotthonok támogatottjai, és ezen intézmények dolgozóinak 14 év alatti gyermekei is kapnak ajándékot a Kis Bocs mikulástól.

A pénteki ünnepségen Sinka Zsolt, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Heves megyei kirendeltségének igazgatója köszönetét fejezte ki az ajándékokért.