A nagyszakállú szombaton ellátogat a Kárpát Egyesület Egerhez, osztották meg közösségi oldalukon.

A nap folyamán többször is lehet számítani a mikulás felbukkanására a felsőtárkányi Stimecz-háznál. Várhatóan 11 órakor, délután 1-kor és 4-kor is tiszteletét teszi ott, s aki egész évben jól viselkedett, az ajándékra is számíthat. Vasárnap délelőtt pedig Egerben is felbukkan majd a piros ruhás.

Az egyesület rövid túrával is készül a gyerekeknek szombaton. A gyülekező 10 órakor, a Varróháznál lesz, s egy közel három kilométeres sétát tehetnek meg az érdeklődők Sipos Vikrot túravezető kíséretében. Sötétedés után pedig tovább fokozzák az ünnepi hangulatot, ugyanis kivilágítják a Stimecz-házat.