– Az elmúlt hónapokban a takarékossági intézkedések miatt többször kellett változtatnunk évadtervünkön­ — mondta érdeklődésünkre Blaskó Balázs, a Gárdonyi Géza Színház igazgatója.

— Legutóbb a Janika című karácsonyi előadást kellett lemondanunk, melyet reményeink szerint jövő karácsony előtt bemutathatunk. Helyette egy korábbi stúdióelőadásunkat, a Páratlan páros című Ray Cooney-komédiát kínáljuk bérletes nézőinknek. A világszerte, így a hazai színházak színpadán is nagy sikerrel játszott darabot ezúttal a nagyszínpadon mutattuk be. A két ünnep között az Isten rabjaival és a Cilindercirkusszal egészül ki a kínálatunk. Az újévi koncert után viszont a tervek szerint 2023. március 14-ig zárva kell tartanunk - közölte a direktor.

- Társulatunk azonban a kényszerleállás alatt is dolgozik, nem szeretnénk elveszteni nézőinkkel a kapcsolatot. A próbák a tánctagozatunk által használt épületben, a Törvényház úton zajlanak majd, az előadásokat a befogadó intézményben, a Bartakovics Béla Közösségi Házban láthatják. Készülünk műsorral a magyar kultúra napjára, illetve olyan összeállításokat tervezünk, melyekkel a 200 éve született Petőfi Sándorra, és az ugyancsak 200 éve született Madách Imrére emlékezünk. Iskolákba szeretnénk elvinni a Petőfi 200 – versben, dalban, prózában címmel öszeállított műsort, melyet egy alkalommal a Bartakovics Béla Közösségi Házban is bemutatunk. A Madách-évforduló kapcsán egy Frigyesi András és Nagy András által rendezett előadást láthat a közönség Bűvös virág címmel. Emellett a Páratlan páros című komédiát visszük el a Bartakovicsba, a gyerekeket pedig az Égig érő paszuly című mesejátékkal várjuk ugyanott. A részletes programokról a honlapunkon és a Facebook-oldalunkon tájékozódhatnak majd — tette hozzá az igazgató.

Éry-Kovács András, a Harlekin Bábszínház februárig hivatalban lévő igazgatója kérdésünkre elmondta: már decemberi hónapban is tartalékon működik az intézmény. Lemondták az esti előadásokat, délután négy óráig tartanak nyitva, a kollégák egy része home office-ban dolgozik. Jövő január 2-ától a Bartakovics Béla Közösségi Ház biztosít számukra egy irodát és egy próbahelyiséget. Vasárnap délelőttönként az intézmény színháztermében zajlanak majd az előadások, hétköznaponként pedig óvodákban játszanak a gyerekeknek.

Elmondta, hogy a kényszerleállás lemondással jár, hiszen nem tudnak annyi előadást nyújtani a közönségnek, mint máskor, de az önkormányzati döntést elfogadták. A megnövekedett rezsiszámlák komoly gondot okoznak a bábszínháznak. A társulat az újbóli nyitásra egy fergeteges rendezvénnyel készül a tervek szerint 2023. március 4-én, majd a hónap közepén a Háromágú tölgyfa tündére című mese bemutatójával várják a közönséget.

A Bartakovics Béla Közösségi Házban már javában folynak az átköltözés munkálatai, hiszen 2023 januárjától a Forrás Gyermek és Ifjúsági Ház és a LISZI munkatársai az épületbe költöznek. A Vitkovics Alkotóház és Művésztelep a magas rezsiköltségek miatt a tervek szerint egészen május 1-jéig lesz zárva, míg a Forrás márciusig.

Pataki Zsuzsanna igazgató úgy fogalmazott: azzal, hogy a kollégák átköltöznek a Forrásból, a szakmai munka is a Bartakovicsban folytatódik majd, így a rendhagyó órák, szakkörök, gyermekrendezvények ott várják majd a résztvevőket, a közönséget. A civil szervezeteket sajnos nem tudják helyhiány miatt fogadni, és mivel a Civil Ház is bezár, ők most leállásra kényszerülnek. Azzal, hogy a Harlekin Bábszínház és a Gárdonyi Géza Színház is helyet kap az intézményben, az bizonyára kompromisszumokkal jár majd, de a kényszerhelyzet szülte együttlétnek pozitív hozadéka is lehet, mert a kultúrában dolgozó kollégák jobban megismerhetik egymást, és az intézmények munkáját – tette hozzá az igazgató.