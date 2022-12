A szombat délutáni rendezvény a tájházban vette kezdetét, ahol is a Tekergő együttes tanított táncot az érdeklődő gyerekeknek. Az adventi gyertyagyújtáshoz pedig a Maklári Szent István Katolikus Általános Iskola negyedikes tanulóinak műsora teremtette meg az ünnepi hangulatot. Miután a reményt jelképező második gyertya lángja is fellobbant, a program az iskola előtti rendezvénytéren folytatódott. Itt a maklári óvodások díszítették fel a karácsonyfát, majd megérkezett az Igazi Mikulás, akit a Napsugár Óvoda Micimackó csoportja fogadott. A Búzavirág Népdalkör műsorát követően pedig fotózkodni is lehetett a szakállassal.

Hanuszik Csaba polgármestertől megtudtuk: a rendezvénytéren felállított sátrakban nyolc helyi civil szervezet, valamint a maklári programokon minden alkalommal jelen lévő, velük szoros kapcsolatot ápoló nagytályaiak gyűjtöttek adományt a késő délutáni programban. Ez nem mást jelent, mint különböző tárgyakat, például bögréket árultak, s a bevételt saját működésük során hasznosítják. De nem csak emléktárgyakat kínáltak a civilek, forralt bort, teát, forró csokit és süteményeket is lehetett kóstolni.