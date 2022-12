A lipicai lovak évszázadok óta szimbolikus szerepet játszottak mind a nyolc ország történetében, és ma még sok közösségben jelen vannak. A helyi fesztiválok és rendezvények fontos részét képezik, például esküvők, karneválok, őszi felvonulások, folklór rendezvények, bemutatók szereplői, de a kora őszi alpesi legelőkön is lovagolnak velük, máskor áldásban is részesülnek. Ábrázolják őket különféle tárgyakon, érméken, bankjegyeken, címereken, címkéken, postai bélyegeken. Feltűnnek mondákban és népdalokban, az ember és a ló szoros érzelmi kapcsolatáról tanúskodnak. Fontos szerepet játszanak a szélesebb közösség életében is, mint például a lovas terápiában, a sportban, illetve a bécsi Spanyol Lovasiskola klasszikus lovasiskola alapelvei által inspirált előadásokon.