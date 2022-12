Voltak idők, amikor ezekben a napokban nem nyitottuk ki az ablakot a világra. Vagy csak alig, hogy beszűrődjön némi levegő szobánk meghitt melegébe, amit annyira őrizgettünk magunknak, annyira óvtunk, amennyire csak lehetett. A huzat éppen hogy megérintette arcunkat, tán még jól is esett, de a saját boldogságunktól elvonatkoztatott örömet az jelentette, ha odakint semmi említésre méltó nem történt.

Mert az ünnepvárás emelkedettsége során az a legjobb hír, ha úgy mennek a dolgok, ahogy menniük kellene; ha a kamcsatkai jégmezőktől a riói favellákig nem történik semmi rendkívüli, ideértve Földünk azon zugait is, ahol ezeket a napokat nemhogy nem kapcsolják össze a keresztényi hitvallással – Jézusról talán azt sem tudják, hogy létezett –, de azzal sem, hogy vannak a világon olyan helyek, ahol ez idő tájt jobban szeretünk szeretni, mint általában.

Megszokásból talán most is odaállunk az ablak mellé, de nem szeretnénk résnyire sem kinyitni, mert az eresztékeken át is érezzük a cúgot. Bejön akkor is, ha nem így akarnánk. Megdermed tőle a bőrünk, pedig odakint, bármily hihetetlen, zöldell a vetés. A párkányon dara pereg, akár tetszik nekünk, akár nem; hiábavaló bármilyen szándék, ha a kívánságműsort az univerzum kivételezettjei alakítják.

A szobában barátságosan ropog a takarékra állított kandalló tüze, ám odakint az arcunkba vág a valóság. Visszahátrálunk sietősen a meghittségbe, s erőltetetten próbáljuk magunkban előcsiholni a rutint, hogy legalább ezekben a napokban ne jusson eszünkbe a küszöbön túli zimankós kavarodás. Vagy, ha már kikerülhetetlen, akkor csak annyira, hogy ne bomlassza meg az intimitást, amit fenyőfánk csillagszórója jelent, s alatta a jászol a kisdeddel, Máriával, Józseffel és a háromkirályokkal, meg a komódon sorakozó angyalkákkal.

Miközben bontogatjuk a színes papírokba csomagolt szeretetet, oda-odapillantunk azért az ablakunkra is, és talán eszünkbe jut, hogy ma mindenhol Szenteste van, vagy lesz néhány órán belül. Ott is, ahol élik a boldogságot, s ott is, ahol csupán reménykednek benne, mivel számukra ezekben a napokban még a megszokás sem jelenthet vigaszt. Mégis megölelik egymás lelkét, mert erőt ad, akár hisznek az eljövetelben, akár nem.