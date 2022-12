Karácsony közeledtével sokan segítenek másokon. Bevallom, nekem is csak ilyenkor jut eszembe, hogy rengeteg gyermek nem kap ajándékot a Mikulástól, nem bontogathatnak csomagokat a karácsonyfa alatt – már ha egyáltalán lesz fájuk.

Pedig tisztában vagyok vele, hogy a többi hónapban is nélkülöznek, mégis ilyenkor tör rám az érzés, hogy segítsek. Talán kódolva van bennünk, hogy adni jó, különösen decemberben.

Elgondolkodtam, hogy mi, akik jótékonykodásra szánjuk el magunkat, vajon önzetlenül, tényleg a rászorulók miatt tesszük, vagy a saját örömünkre, esetleg azért, hogy a közösségi médiában megoszthassuk, dicsekedhessünk vele.

Celebek is előszeretettel posztolnak ilyesmiről. Amellett, hogy ezek a bejegyzések jól hozzák a lájkokat, sok bosszankodó hozzászólás is kapcsolódik hozzájuk. „Miért kell ezt nagy dobra verni, amennyi pénze van, többet is adakozhatna, miért csak most, miért nem egész évben” – ilyen és ehhez hasonló reakciókat olvasok, amikor egy híresség nem tartja magában a jócselekedeteit.

Nem tudom, aki morgolódik, az egyébként adakozik-e, de elgondolkodtató, vajon mennyire tart jó felé a világ, ha még egy egyébként jó hír is indulatokat szül.

Nem mindegy, hogy önzetlenül vagy saját magunk magnyugtatása miatt tesszük szebbé valaki karácsonyát, esetleg azért, hogy büszkélkedhessünk vele? A lényeg, hogy valakinek örömet szerezzünk. Így szebb lehet az ünnep.