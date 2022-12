A karácsony az egyházi és családi ünnep mellett valahol mélyen a hagyományok ünnepe is. Évről-évre felidézzük korábbi karácsonyaink meghatározó emlékeit, elővesszük a hagyományos receptjeinket, esetleg megkockáztatva egy újítást, hátha az is elindulhat a hagyománnyá válás útján. Előkeressük a kellékeket, a díszeket – azok közé is becsempészve néhány újat –, elénekeljük a kedves dalokat, felelevenítjük a szokásainkat. Számos hagyomány lapul abban a dobozban, amit karácsony táján kibontunk magunknak. A nagyszülőktől örökölt asztalterítőtől édesanyánk bejglireceptjén, vagy a jól bevált halászlé ízén át az évente egyszer kibontott csúcsdíszig, a kötelező rokonlátogatásig minden a hagyományőrzést idézi. Még a bosszúságaink is: megint kirepedt a bejgli, nem áll egyenesen a fa, fáradtan ünneplünk, vagy nem tudjuk, kinek mit is vegyünk...

A jó, az állandóságot jelentő hagyományokhoz szeretünk ragaszkodni. Biztonságot nyújtanak. Az otthon melegét. Így nehezen viseljük, ha az élet átíratja velünk ezeket: az elmúlt években a covid, most a gazdasági nehézsége(in)k. Sokaknak más ez a karácsony, kevesebb jut a vágyakra. A lemondás fájdalommal jár, stresszel, bosszúsággal. Az igazi fájdalom pedig az, ha már valaki nem lehet köztünk, ha már nem ölelhet a megszokott öleléssel – nélküle már nem ugyanolyan a karácsony...

A nehézségeken, a fájdalmakon való túllépéshez mindenki kapaszkodót keres. A hitben, a bizakodásban, vagy épp egymásban. Az ünnep talán legszebb „hagyománya” a legerősebb kapaszkodó: az egymásra figyelés, az együttlét, az örömszerzés, a szeretet kinyilvánítása és a megbocsátás. Az elcsendesedés. Ezekről a legnehezebb helyzetekben sem kell lemondanunk. Sőt... Akkor kell igazán feltörniük. Jöjjön elő elemi erővel, szakadatlanul, hasson, és telítsen el bennünket.

Valahol a szívük mélyén sokan arra vágynak, hogy a gyermekkoruk karácsonyi pillanatai feléledjenek. Hogy a mába, a felnőtt világba becsempészhessenek valamit abból a hangulatból, ami a gyermekkorukból az egyik legszebb emlékké emelkedett. Mert felnőttként hajlamosak vagyunk mindent feladatként, megoldandó feladatként látni, és az egész éves terhünket még ilyenkor is újabbal pakoljuk meg: a karácsonyi készülődés zaklatottságával. És miközben kipipáljuk a feladatokat – megvan a fenyőfa, megvan a hal, megvan az ajándék, elmentünk, megjöttek, megettük, átadtuk – épp a lényeg vész el: az a gyermekkori élmény, ami a várakozásból, az örömből, az együttlétből építkezett. Ha gyermekeinknek meg akarjuk adni ezt az élményt, mért ne törekednénk arra, hogy megadjuk magunknak és felnőtt szeretteinknek is. Az őszinte szeretetre, ölelésre, a meghittségre, a meglepetésre mindenki vágyik.

Egy település, vagy épp egy cég, intézmény vezetése is számos megoldandó feladatot, problémát ad az év során. Vezetőként az ember arra törekszik, hogy ezek a feladatok – lehetőleg a közösség megelégedésére – ki legyenek pipálva. De ilyenkor, advent és karácsony idején az egymásra, az elesettekre, a gyermekekre való fokozottabb odafigyelés, a segítségnyújtás nem megoldandó feladat. Belső igény és kötelesség.

Mindannyian egy nagyobb közöség tagjai vagyunk. Sokan fáradoznak azért az év során, hogy egy település lakói, vagy egy munkahely dolgozói igazi közösségként éljenek, alkossanak. Advent és karácsony időszakában talán még erőteljesebb bennünk ennek az érzésnek a megteremtése, egymás segítése. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik munkájukkal a fejlődést segítik, szívükkel, lelkükkel a közösségi érzés erősítésén fáradoznak.

Mindnyájuknak áldott, békés karácsonyi ünnepeket, könnyedebb, reménytelibb, boldog új évet kívánunk!