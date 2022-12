Elfogyott vagy alig van az ársapkás üzemanyagból Eger benzinkútjain. Erről számolt be több munkatársunk és olvasónk, miután több helyütt próbáltak tankolni.

– Ahol még tudtam üzemanyagot venni, ott is hatalmas sorok vannak, húsz-huszonöt vagy még annál is több autó áll sorban. A Kistályai úton tudtam tankolni, s ott azt mondták, tegnap érkezett tartálykocsi, de mára ki is fogyott, s nem tudják, mikor érkezik utánpótlás – ezt közölte velünk egyik munkatársunk. Másikuk rosszabbul járt, az ársapkás 95-ös üzemanyagot egyik OMW-kútnál sem talált, olyan hely mellett is elhaladt, ami ki sem volt nyitva.