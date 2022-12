Boros Bence előbb a fővárosban képezte magát Földessy Margit féle SZINDRA Színjáték és Drámastudióban, majd 2019-ben felvételt nyert a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Színész alapszakára. Idei diplomázása után egyből szerződést ajánlottak neki a Kaposvári Csiky Gergely Színházban, miközben bekerült Móricz Zsigmond Erdély-trilógiájnak első kötetéből, a Tündérkertből készülő 8 részes politikai-történelmi sorozat szereplőgárdájába. Jelenleg Kaposvár, Budapest és Eger között ingázik, forgat, játszik és közben folyamatosan készül későbbi bemutatóira is. A 28 éves színésszel pályája indulásáról és távlati terveiről is beszélgettünk.

– Mikor vált számodra világossá, hogy színész akarsz lenni?

– Elég későn indultam el a pályán. Gimnazista koromban kezdtem el rendszeresen járni az egri Gárdonyi Géza Színházba. Nekem ez volt a havi boldogságom, hiszen amit a színpadon láttam, az teljesen elvarázsolt. Érződött, hogy a színészek ezt elképesztően élvezik és ott képzeltem el először, hogy ennek én is szívesen részese lennék. Kamaszként viszont elég önbizalomhiányos voltam. Nem tudtam merre induljak és nem volt merszem elkezdeni felkészülni a színművészetire. Érettségi után ezért pár évig pszichológiát tanultam a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, de hamar rájöttem, hogy ez nem az én utam.

– És ekkor tettél egy lépést a színészet felé?

- Miután 2017-ben otthagytam az egyetemet, elmentem Földessy Margit színi stúdiójába. Oda jártam felvételi előkészítőre és még abban az évben jelentkeztem a pesti Színművészetire, ahol a harmadik fordulóig jutottam. Így folytattam a SZINDRA-ban, ahol már főszerepeket kaptam és drámapedagógiai foglalkozásokat is tartottam. Egy év múlva újra próbálkoztam a felvételivel Budapesten és Kaposváron egyaránt, sajnos ismét sikertelenül. Ez eléggé meg is viselt, hiszen ekkor már viszonylag öreg voltam. A színműs felvételiken számít a kor. Ritka az olyan ember, akit 22-23 éves kora után felvesznek. Többen javasolták, hogy próbálkozzak a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen is. Úgy voltam vele, lesz, ami lesz, megpróbálom. A felvételi procedúra és a dokumentumok lefordíttatása hosszú és költséges volt, de végül „ Hála a Jóistennek” felvettek.

Boros Bence áldja az eget, hogy Erdélyben tanulhatott

Forrás: Luthár Kristóf Péter

– Anyaországi magyarként nem kis vállalás kitelepülni három évre Erdélybe. Milyenek voltak a marosvásárhelyi tanulmányaid?

– Három évet végeztem alapszakon, amit némileg kettévágott a COVID, amikor online tanultunk. Szeretett osztályfőnököm, az idén elhunyt Tompa Klára egy példaértékű, nagy munkabírású pedagógus volt, aki nagyon jól összekovácsolta a csapatot. Irgalmatlan mennyiségű figyelmet kaptunk tőle, és nem kevés munkamorált nevelt belém. A járvány után színpadra vittük Molnár Ferenc Az ördög című vígjátékát, a rendező szakos osztállyal pedig Shakespeare előadásokat készítettünk. Ezek a mai napig meghatározzák a színészethez való viszonyulásomat. Talán még ezeknél is fontosabb, hogy harmadéven játszhattam a Mohácsi János által, az egyetemen rendezett Parasztoperában. Ez egy zenés darab melyben abszolút jutalomjáték szerepem volt: a részeges állomásfőnököt alakítottam, aki az érkezésével felkavarja a nem teljesen álló vizet.

– Az egyetemi közegen túl mit kaptál még Marosvásárhelytől?

– Igazából áldom az eget, hogy Marosvásárhelyen végeztem az egyetemet. Megismerhettem az itthonitól eltérő színházi kultúrákat. A magyar és a román színjátszás két külön világ, az erdélyi magyar színjátszás pedig a kettő egyvelege - ez a kultúrakeveredés nagyon izgalmas. Úgy érzem, az ottani emberek hozzáállása is más: barátságosabbak, emberközelibbek, két lábbal állnak a földön. Az erdélyi színjátszásban számomra érdekes, hogy a XX. század első felében még realista színjátszási hagyományokkal bírt, viszont nagy hatással volt rá a román színház, amely sokszor szimbólumokat használ. Ennek a keveréke az, ami létrejött ott Erdélyben.

– Korábban a zenében is kipróbáltad magad, egészen pontosan évekig doboltál egy egri metál zenekarban. A zenei tapasztalataid mennyire segítettek a színjátszásban?

– A zenélés és a színjátszás is egy nagyon hasonló analógiára épülő energikus alkotói folyamat. Az ember mindkettőben, keresi a ritmust, a dinamikát, a különböző tempóváltásokat. Ehhez jön hozzá, hogy mindkettő csapatmunka. Nem lehet magánakciókat csinálni, össze kell hangolódni a társakkal. Ezt már nagyon fiatalon, a Farkas Ferenc Zeneiskolában megtanultam Ágoston Ottótól, az akkori dobtanáromtól, amit innen is nagyon köszönök neki.

– Visszakanyarodva légvonalban pár száz kilométert Magyarországra. Jelenleg mivel telnek a hétköznapjaid?

– Kaposváron november 11-én mutattuk be a Bánk Bánt és van egy apró szerepem a Meseautó című zenés előadásban is. Jelenleg az „Ádám almái” című dán szatíra színpadi átiratát próbáljuk, melyben én játszom a címszereplő Ádámot, egy skinheadet, aki egy különleges rehabilitációs intézetbe érkezik. Ezen kívül nemrég fejeztem be a forgatást Móricz Zsigmond Erdély trilógiájának első részéből készülő Tündérkert című sorozatban, melyet 2023 őszén láthatnak majd a nézők. Ebben egy hajdúkatonát, Szilassy Jánost alakítok, aki Báthory Gábor mellett szolgált abban az időben, amikor Magyarország három részre szakadt, és az Erdély feletti uralomért folyt a harc a magyarság, az erdélyiek, illetve a törökök között.

– Mik a terveid?

– Dolgozni akarok, amennyit csak lehet. Szeretnék tapasztalni, szeretnék terhelve lenni, szeretnék minél többet játszani, és rengeteget tanulni. Emellett minél több, filmes és sorozatos castingon részt akarok venni, és szívesen kipróbálnám a szinkronizálást is.