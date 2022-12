A településen működő baba-mama klub tagjai gondoltak egyet, és úgy döntöttek, hogy karácsonyhoz közeledve összegyűjtik mindazt a játékot, jó állapotban lévő gyerekholmit, mesekönyvet, aminek mások nagyon örülnének az egyre szűkösebb időkben. A napokban összejöttek a szokásos havi találkozójukra, és senki nem érkezett üres kézzel. Arra gondoltak, hogy a szomszédos településeken – Terpesen, Szajlán élő – rászoruló családoknak juttatják el ajándékaikat.

– Mindenki nagyon lelkesen készülődött – tudtuk meg Péntek Zoltánnétól, az önkormányzat kulturális referensétől, aki a kezdetektől fogva támogatja a helyi civil kezdeményezéseket. Elmondta azt is, hogy a pár éve alakult klub nagyon népszerű a helyi anyukák között. Rendszeresen összejárnak, hogy megbeszéljék a gyermekneveléssel kapcsolatos örömeiket, gondjaikat, tanácsokkal látják el egymást. A körzeti védőnő, Gyarmati-Bozó Vivien – aki Bükkszéken kívül Terpesen és Szajlán teljesít szolgálatot – minden kisgyermekes családot jól ismer, így azt is tudja, hol van a legnagyobb szükség segítségre. Az ő közreműködésével még karácsony előtt minden családhoz eljut a bükkszéki anyukák meglepetése.

Más településeken sem tétlenkednek ilyentájt a civilek. A Parádi Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület (PIKE) idén is megszervezi Karácsonyi Cipősdoboz – Ajándékgyűjtő Akcióját. December 16-án délután öttől este hétig a parádi piactérre várják az adományokat. Arra kérik a résztvevőket, hogy töltsenek meg ajándékokkal egy-egy cipősdobozt az alábbi szempontok szerint.

Legyen benne lehetőség szerint egy-egy apróbb játék, kisautók, labdák, plüss játékok, babák, jojók. A dobozokba írószereket – toll, ceruza, színesceruza, zsírkréta, rajzlap, írólap, kifestő – is lehet rejteni, s a higiéniai eszközöknek is, mint fogkefe, fogkrém, szappan, fésű sokan örülnének. Cukorkák, nyalókák, rágó, napszemüveg, pólók, játékékszerek, kis képeskönyv is mehetnek a dobozba.

A szervezők arra kérik az adományozókat, hogy ne tegyenek a csomagba agresszivitásra késztető játékokat – például játékpisztolyt –, se konzervet, romlandó élelmiszereket, gyümölcsöt, folyékony dolgokat, gyógyszereket, törékeny tárgyakat!

Az elkészült ajándékcsomagokat csomagolják be – lehetőleg külön rögzítsék a doboz alját és tetejét –, aztán kössék át zsinórral, vagy ragasszák át cellux ragasztószalaggal. Így nem nyílik ki szállítás során, viszont könnyen kinyitható és visszazárható az elengedhetetlen biztonsági átnézések elvégzésekor. A dobozra jól láthatóan írják rá, hogy milyen korosztályú lánynak, fiúnak szánják az ajándékot.

Az összegyűjtött cipősdoboz ajándékokat a Baptista Szeretetszolgálat az országos önkéntesi hálózatán keresztül juttatja el a gyermekekhez, még az ünnepek előtt. A dobozok gyermekotthonokba, nagycsaládos szervezetekhez, fogyatékos gyermekek fejlesztésével foglalkozó iskolákhoz kerülnek.