Azt írták: a Tiszán és mellékfolyóin egyes szakaszokon az elsőfokú készültséget léptettel érvénybe, de azt meghaladó vízszint is kialakulhat az ár levonulásával. A decemberben eddig érkezett csapadék már a magyarországi nagy tavak átlag vízállásán is megmutatkozik: emelkedett a Balaton és a Velencei-tó vízszintje is. A következő napok időjárása ugyanakkor nem ígér számottevő utánpótlást.

Az elmúlt hétvégén jelentős mennyiségű csapadék hullott a Felső-Tisza vízgyűjtőjén – Kárpátalján átlagosan 50 milliméter, helyenként akár a duplája is –, míg az országban és Erdélyben 25-35 milliméter eső esett. Mindez a magyarországi folyókon kisebb-nagyobb vízszintemelkedést okozott. A gyorsan levonuló árhullámok a Tiszán Tiszabecsnél és a Tarnán az elsőfokú készültség feletti vízállásokat eredményeztek.

Forrás: vizugy.hu

A következő napokban a Tisza további szakaszain, valamint a Túron, a Krasznán, a Bodrogon, a Fekete- és Fehér-Körösön is számítani kell az elsőfokú árvédelmi készültségi szint elérésére, illetve meghaladására. A Tiszán a Tiszabecs és Tokaj közötti szakaszokon akár a másodfok szintjét is megközelítheti a vízállás – ismertették.

Hozzátették: mivel azonban a következő napokban a vízgyűjtőterületeken csapadékszegény és fagypont alatti időjárás várható, újabb árhullámok kialakulására nem kell számítani.

A Felső-Tiszán az árral együtt csak szórványosan érkezett PET palack és más uszadék, az utóbbi órákban pedig már nem is mutatkozott a kamerákon további mennyiség.

Kitértek arra is: december első felében a magyarországi nagy tavak vízgyűjtőterületén is jelentős csapadék hullott, és ez a mennyiség már elég volt ahhoz, hogy némileg emelkedjen a Balaton és a Velencei-tó vízállása. Az aszály által kiszárított talaj felső rétege már átnedvesedett, és egyre nagyobb mennyiség jut be a két tóba. A hónap eleje óta a Balaton átlag vízállása 5 centiméterrel nőtt, vasárnap reggel 78 centimétert mértek. A Velencei-tó vízszintje pedig az év utolsó hónapjában 7 centimétert emelkedett, vasárnap reggel Agárdnál 68 centimétert mutatott a mérce – olvasható a közleményben.