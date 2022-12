Lőrinciben az elmúlt időszakban számos olyan fejlesztést valósítottak meg, amelyek nagyrészt állami támogatásból készültek el. Ezek közé tartozott a csaknem négyszáz milliós Zöldülő Város-projekt, aminek során teljesen megújult az erőműi főtér, most pedig immár – szintén állami forrásból – a buszmegálló is. Ugyancsak ebben a városrészben kondipark is létesült, amihez az önkormányzat mozgáskorlátozottak által is használható járdát építtetett, szintén önerőből. Ennek a szalagját is csütörtökön vágták át.