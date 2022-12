A Zöldülő Város projekt csaknem kétmilliárd forintos támogatásból valósult meg, amit az önkormányzat további 350 millió forint saját forrással egészített ki.

A most átadott téren kávézó is helyet kapott, amelynek Kapucinus kávéház lett az elnevezése, továbbá új gyalog- és kerékpárút is épült, ami a Horvát Mihály úttól a Hunyadi térig vezet. Ugyanitt kialakították a csapadékvíz-elvezetést, áthelyezték a transzformátorházat és korszerűsítették a közvilágítást is 65 lámpaoszlop és energiatakarékos világítótestek elhelyezésével.

A területen 150 fát, 3200 cserjét és 3700 növényt ültettek el, emellett mintegy 1700 négyzetméteren füvesítettek. Mint korábban megírtuk, kialakítottak egy kolostorkertre hajazó történelmi hangulatú gyógynövénykertet, melyben csobogó is található.