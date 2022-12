Január 6-ig igazgatási szünet lesz az Oktatási Hivatalban, a telefonos, az elektronikus, s a személyes ügyfélszolgálat is szünetel – írja az oktatas.hu. A különböző kérdéseket a hivatal az igazgatási szünet alatt is fogadja, de ezek feldolgozását csak január 9-én kezdik meg, s a hatósági ügyek, eljárások ügyintézési határideje is kitolódik a szünet időtartama alatt. Bár az ügyfélszolgálat zárva lesz, az E-felvételi felülete ekkor is működik, s a plusz egy év óvodát kérelmező szülők is használhatják az ohtan.gov.hu oldalt.