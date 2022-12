A rendezvények helyszínei vonattal és autóbusszal egyaránt megközelíthetők, idén a győri, a soproni és a szombathelyi karácsonyi vásárokra látogatóknak ötven százalékos menettérti kedvezményt biztosít a MÁV-START és a GYSEV. Szolnokra a repülőmúzeumba, és a budapesti, 2023. január 23-áig tartó „Álmok Álmodói 20” kiállításra is féláron lehet vonattal utazni, tájékoztattak.

Gödöllő izgalmas célpont lehet a karácsony szerelmeseinek, mivel könnyen megközelíthető akár vonattal, HÉV-vel vagy busszal is, és az állomástól pár száz méterre található a Karácsonyház, ami egy mesés karácsonyi dekorációval telis-tele üzlet, mellette pedig a Gödöllői Királyi Kastély is ünnepi nyitva tartással látogatható. A Gödöllői Erdei Kisvasút a téli szünetben is üzemel, menetrendről a kisvasút honlapján lehet tájékozódni.

Hatvanban a vasútállomástól 15 perc sétával elérhető a két kiállított gőzmozdony, az 520-as Bumbardó és a 411-es sorozatú Truman.

A Mátra tökéletes célpont a túrázók, természetbarátok, borkedvelők vagy akár csak a tél rajongóinak. A Keleti pályaudvarról Hatvanba, Egerbe és Gyöngyösre közlekedő Agria és Mátra InterRégió járatok már KISS emeletes motorvonatokkal is közlekednek. Eger városa idén is színes programokkal, karácsonyi vásárral várja az odalátogatókat.